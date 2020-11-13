Marmara Bölgesi'nde hafif sağanak bekleniyor - Son Dakika

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde hafif sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Bölge genelinde hafif sağanak öngörülürken sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği öngörülüyor.