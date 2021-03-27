Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinde olması bekleniyor - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinde olması bekleniyor

27.03.2021 09:41
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinde olması bekleniyor, System.String[]

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı, zamanla az bulutlu hava öngörülüyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bölgede rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi, Meteoroloji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinde olması bekleniyor - Son Dakika


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