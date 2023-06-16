Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı

16.06.2023 17:23

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Tekirdağ, Edirne'nin güneyi ile İstanbul Anadolu yakasında gece saatlerinden sonra, Kocaeli ve Sakarya'da yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Marmara Bölgesi'nde bu geceden itibaren kuvvetli yağış görüleceğini belirterek vatandaşları uyardı.

MARMARA'YA SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; Marmara Bölgesi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün gece saatlerinden sonra Tekirdağ, Edirne'nin güneyi ile İstanbul Anadolu yakasında görüleceği belirtildi. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı. İstanbul Valiliği de Twitter hesabından yaptığı açıklamada vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Valilik, açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Tedbirli olalım! İstanbul Anadolu Yakası'nda bu gece ve yarın sağanak yağış bekleniyor."

Marmara Bölgesi'ne Kuvvetli Yağış Uyarısı

29 ŞEHİR İÇİN SARI ALARM

Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 şehir için sarı alarm verdi. Sarı alarm verilen şehirler şu şekilde: Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika


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