Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Marmara Bölgesi'nde bu geceden itibaren kuvvetli yağış görüleceğini belirterek vatandaşları uyardı.

MARMARA'YA SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; Marmara Bölgesi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün gece saatlerinden sonra Tekirdağ, Edirne'nin güneyi ile İstanbul Anadolu yakasında görüleceği belirtildi. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı. İstanbul Valiliği de Twitter hesabından yaptığı açıklamada vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Valilik, açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Tedbirli olalım! İstanbul Anadolu Yakası'nda bu gece ve yarın sağanak yağış bekleniyor."

29 ŞEHİR İÇİN SARI ALARM

Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 şehir için sarı alarm verdi. Sarı alarm verilen şehirler şu şekilde: Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce