MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, bu akşamdan itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzey ve batı ilçelerinde ( Hayrabolu, Muratlı, Süleymanpaşa, Malkara ve Şarköy) yerel kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika