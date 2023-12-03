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Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nin batısında kuvvetli yağışların beklendiğini duyurdu. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Marmara Bölgesi\'nde kuvvetli yağış uyarısı
03.12.2023 - 12:02,
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin batısı için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, bu akşamdan itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzey ve batı ilçelerinde ( Hayrabolu, Muratlı, Süleymanpaşa, Malkara ve Şarköy) yerel kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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