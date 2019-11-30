Son Dakika › Güncel › Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra kuvvetli yağış uyarısı
7 saat önce
Marmara Bölgesi'nde, özellikle Yalova ve İstanbul'un Anadolu yakası ile Boğaz çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:56 Kaynak: AA
Marmara Bölgesi'nde, özellikle Yalova ve İstanbul'un Anadolu yakası ile Boğaz çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Kocaeli, Yalova ve İstanbul'un Anadolu yakası ile Boğaz çevresinde, yerel olarak metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.
Meteoroloji, İstanbul dahil 7 kent için 'sarı alarm' verdi: Şiddetli yağış bekleniyor Borçluyu borcunu ödemesi için sürekli arayarak uyaran 3 avukata huzur bozma davası açıldı Meteoroloji çok sayıda kente kar ve yağmur uyarısı yaptı AK Parti'den anket açıklaması: İYİ Parti'nin oylarında bir azalma var, oylar Babacan'a gidiyor