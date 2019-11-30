Son Dakika Haberleri: Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra kuvvetli yağış uyarısı
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Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra kuvvetli yağış uyarısı

7 saat önce

Marmara Bölgesi'nde, özellikle Yalova ve İstanbul'un Anadolu yakası ile Boğaz çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra kuvvetli yağış uyarısı, System.String[]

Marmara Bölgesi'nde, özellikle Yalova ve İstanbul'un Anadolu yakası ile Boğaz çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Kocaeli, Yalova ve İstanbul'un Anadolu yakası ile Boğaz çevresinde, yerel olarak metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.

Marmara Bölgesi, İstanbul, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:56 Kaynak: AA
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