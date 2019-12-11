Son Dakika Haberleri: Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra yağmur ve sağanak uyarısı
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Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra yağmur ve sağanak uyarısı

6 saat önce

Marmara Bölgesi'nde öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra yağmur ve sağanak uyarısı, System.String[]

Marmara Bölgesi'nde öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu hava öngörülen bölge genelinde öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak tahmin edilirken yer yer pus ve sis bekleniyor.

Rüzgar ise doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Marmara Bölgesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:06 Kaynak: AA
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