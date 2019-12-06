Son Dakika Haberleri: Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor
Son Dakika Güncel Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor

6 saat önce

Marmara Bölgesi genelinde parçalı bulutlu hava tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor, System.String[]

Marmara Bölgesi genelinde parçalı bulutlu hava tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Genelinde parçalı bulutlu havanın hakim olacağı belirtilen bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette saatte 10 ila 30 kilometre hızda eseceği öngörülüyor.

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Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:54 Kaynak: AA
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