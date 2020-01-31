Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor

12 dakika önce

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor, System.String[]

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Bölgede parçalı bulutlu hava bekleniyor. Rüzgarın ise güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olarak eseceği öngörülüyor.

Marmara Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:56 Kaynak: AA
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