Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin civarında olması bekleniyor.

Bölgede az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu hava hakim olacak. Rüzgarın doğu ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.