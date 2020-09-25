Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması öngörülüyor.

Bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

Rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.