Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede, parçalı bulutlu, gece saatlerinde ise çok bulutlu hava hakim olacak. Edirne ve Tekirdağ'ın güneyinde geceden itibaren sağanak bekleniyor.

Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.