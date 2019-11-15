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Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava hakim olacak
6 saat önce
Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava etkili olacak.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:04 Kaynak: AA
Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava etkili olacak.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak.
Bölgede parçalı bulutlu hava hakim olurken yer yer pus ve sis bekleniyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
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