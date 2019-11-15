Son Dakika Haberleri: Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava hakim olacak
Son Dakika Güncel Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava hakim olacak - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava hakim olacak

6 saat önce

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava etkili olacak.

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava hakim olacak, System.String[]

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava etkili olacak.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak.

Bölgede parçalı bulutlu hava hakim olurken yer yer pus ve sis bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Marmara Bölgesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:04 Kaynak: AA
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