Son Dakika Haberleri: Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
Son Dakika Güncel Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

6 saat önce

Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor, System.String[]

Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede yer yer pus ve sis öngörülüyor.

Rüzgarın güney ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:52 Kaynak: AA
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