Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor - Son Dakika

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin edilen bölgede yer yer pus ve sis etkili oluyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

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