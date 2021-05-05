Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Bölgede, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğu, geceden itibaren güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.