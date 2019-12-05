Son Dakika Haberleri: Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor
Son Dakika Güncel Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor

6 saat önce

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor, System.String[]

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıkta önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, sabah İstanbul ve Kocaeli'nin kuzeyi ile Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-40 km/sa) esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:50 Kaynak: AA
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