Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda herhangi bir değişiklik olmayacak ve mevsim normallerinde seyredecek.

Parçalı ve çok bulutlu hava beklenen bölge genelinde, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak tahmin ediliyor. Bölgede yer yer pus ve sis öngörülürken rüzgarın genellikle doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.