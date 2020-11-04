Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor

04.11.2020 09:47
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor, System.String[]

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı tahmin edilen bölgenin doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinde aralıklı sağanak bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi, Meteoroloji, Hakim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor - Son Dakika


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