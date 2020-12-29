Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin edilen bölgede, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Edirne ile zamanla Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın batı kesimlerinde yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatıdan orta kuvvette, bölgenin batısında yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.