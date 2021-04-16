Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Sakarya çevrelerinde aralıklı hafif sağanak tahmin edilen bölgede rüzgarın, kuzeydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.