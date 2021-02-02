Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, sabah ilk saatlerde ve akşam saatlerinden sonra bölgenin doğusu, öğle saatlerinde ise batısında sağanak tahmin ediliyor.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak.

Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.