Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor

6 saat önce

Marmara Bölgesi'nin doğu kesimleri ile İstanbul'da sağanak öngörülüyor.

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Marmara Bölgesi'nin doğu kesimleri ile İstanbul'da sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

İstanbul ve bölgenin doğu kesimlerinde ( Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yağmur ve sağanak, Sakarya'nın güney ve doğu kesimlerinin yüksek yerlerinde karla karışık yağmur öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi, İstanbul, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:26 Kaynak: AA
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