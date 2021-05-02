Hakkari, Van ve Ağrı çevrelerinde sağanak bekleniyor - Son Dakika

Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu ve Ağrı'nın güneydoğusunda yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yarın hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu ve Ağrı'nın güneydoğusunda yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülmesi, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis öngrörülüyor.

Rüzgarın, Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.