Marmara Bölgesi'nde sıcaklık 1 ila 3 derece artacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmara Bölgesi'nde sıcaklık 1 ila 3 derece artacak - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde sıcaklık 1 ila 3 derece artacak

6 saat önce

Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklık 1 ila 3 derece artacak, System.String[]

Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı az bulutlu hava bekleniyor. Yer yer buzlanma ve don olayları ile sis ve pusun etkili olacağı tahmin edilen bölgede, sıcaklığın 1 ila 3 derece artması öngörülüyor.

Rüzgarın, batı ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:58 Kaynak: AA
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