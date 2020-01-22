Marmara Bölgesi'nde sıcaklık 1 ila 3 derece artacak - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı az bulutlu hava bekleniyor. Yer yer buzlanma ve don olayları ile sis ve pusun etkili olacağı tahmin edilen bölgede, sıcaklığın 1 ila 3 derece artması öngörülüyor.

Rüzgarın, batı ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.