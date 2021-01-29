Marmara Bölgesi'nde sıcaklık 2 ila 4 derece artacak - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Geceden itibaren ise Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul'un batısında yağmur ve sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın da güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.