Marmara Bölgesi'nde sıcaklık mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olacak - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde sıcaklık mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olacak

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Marmara'nın doğusunda hava durumunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği, bölge genelinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olması bekleniyor. Bölgede rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 09:53

Kaynak: AA

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