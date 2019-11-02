Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar artacak
6 saat önce
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:58 Kaynak: AA
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Yer yer sis ve pus görülecek bölgede, sıcaklıklar 1 ila 3 derece artacak.
Bölgede rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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