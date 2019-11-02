Son Dakika Haberleri: Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar artacak
Son Dakika Güncel Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar artacak

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar artacak

6 saat önce

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar artacak, System.String[]

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Yer yer sis ve pus görülecek bölgede, sıcaklıklar 1 ila 3 derece artacak.

Bölgede rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:58 Kaynak: AA
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