Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

6 saat önce

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava etkili olurken, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek, System.String[]

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava etkili olurken, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak.

Pus ve sis öngörülen bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, yer yer 1 ila 3 derece üzerinde hissedilecek.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:46 Kaynak: AA
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