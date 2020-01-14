Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek - Son Dakika

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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek
6 saat önce
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava etkili olurken, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:46 Kaynak: AA
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava etkili olurken, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak.
Pus ve sis öngörülen bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, yer yer 1 ila 3 derece üzerinde hissedilecek.
Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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