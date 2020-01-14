Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek - Son Dakika

Pus ve sis öngörülen bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, yer yer 1 ila 3 derece üzerinde hissedilecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak.

Marmara Bölgesi 'nde parçalı ve az bulutlu hava etkili olurken, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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