Son Dakika Haberleri: Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek
Son Dakika Güncel Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek

7 saat önce

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek, System.String[]

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Bölgenin batı kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava öngörülürken akşam saatlerinden itibaren Edirne çevrelerinde sağanak bekleniyor.

Akşam ve gece ise bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğuda hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Marmara Bölgesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:26 Kaynak: AA
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