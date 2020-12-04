Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların bugün 2 ila 4 derece artması öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.
Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilen bölge genelinde yer yer pus ve sis görülüyor.
Rüzgarın doğu ve güneydoğu (keşişleme), öğleden sonra kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
- Kaynak: AA
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