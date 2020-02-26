Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 3 ila 5 derece artması bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 3 ila 5 derece artması bekleniyor - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 3 ila 5 derece artması bekleniyor

6 saat önce

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 3 ila 5 derece artması bekleniyor, System.String[]

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede genellikle parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Gece saatlerinden sonra batı kesimlerinde çok bulutlu ve yağmurlu hava beklenen bölgede, sıcaklıklar 3 ila 5 derece artacak.

Rüzgarın, sabah saatlerinden itibaren batıdan başlayarak zamanla tüm bölgede güney ve güneybatı (lodos) yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:06 Kaynak: AA
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