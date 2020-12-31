Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı bulutlu hava bekleniyor. Trakya'da çok bulutlu hava, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, Edirne, Tekirdağ çevrelerinde yağmur ve sağanak öngörülüyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olmaya devam edeceği bölgede, rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi öngörülüyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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