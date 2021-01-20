Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor

20.01.2021 09:55
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor, System.String[]

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Hava sıcaklıklarının artmaya başlaması ve mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde olması bekleniyor.

Rüzgarın, güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bölgede buzlanma ve don beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Marmara Bölgesi, Meteoroloji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor - Son Dakika


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