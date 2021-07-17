Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde olması bekleniyor - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde olması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Sabah saatlerinde parçalı bulutlu hava tahmin edilen bölgede, sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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