Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde olması bekleniyor - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde olması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olması öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olması öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Trakya kesiminde yer yer çok bulutlu hava beklenen bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

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