Marmara Bölgesi'nde yağmur ve sağanak bekleniyor - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde yağmur ve sağanak bekleniyor

30.01.2021 09:33
Marmara Bölgesi'nde yağmur ve sağanak bekleniyor, System.String[]

Marmara Bölgesi genelinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

Marmara Bölgesi genelinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Gece saatlerine kadar bölge genelinde yağmur ve sağanak tahmin ediliyor. Yağışların Edirne'nin güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı, rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, zamanla bölgenin doğusunda fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde kuvvetli fırtına, rüzgar ile yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.

Marmara Bölgesi, Meteoroloji, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmara Bölgesi'nde yağmur ve sağanak bekleniyor - Son Dakika


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