Marmara Bölgesi'nde yarın çok kuvvetli yağış bekleniyor - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde yarın çok kuvvetli yağış bekleniyor

Marmara Bölgesi\'nde yarın çok kuvvetli yağış bekleniyor
Son Güncelleme: 29.09.2023 14:47

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ'ın doğusu, Bursa, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunda yerel kuvvetli ve çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Marmara Bölgesi'nde yarın çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'ndeki İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusu, Bursa ve Balıkesir'in kuzeyi ile Çanakkale'nin doğusunda yerel kuvvetli ve çok kuvvetli yağış öngörülüyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

Marmara Bölgesi, Çanakkale, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Bölgesi'nde yarın çok kuvvetli yağış bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmara Bölgesi'nde yarın çok kuvvetli yağış bekleniyor - Son Dakika
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