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Marmara Bölgesi'nde Yarın Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde Yarın Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor

10.11.2023 13:37

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenirken, halkın ulaşımda aksamalar ve olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi. Buna göre Edirne, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarı yapıldı.

6 KENT ÖZELLİKLE UYARILDI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, bölgede yer yer 90 km/saat) beklendiği belirtildi.

TEDBİR UYARISI YAPILDI

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA

Marmara Bölgesi, Fırtına, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Bölgesi'nde Yarın Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmara Bölgesi'nde Yarın Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor - Son Dakika
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