Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli yağış bekleniyor - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli yağış bekleniyor

08.01.2021 13:43
Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli yağış bekleniyor, System.String[]

Marmara Bölgesi'nin Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nin Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz ile Çorum çevrelerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara Bölgesi'nin Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli görülmesi bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyinde kuzey, Marmara'nın güneyi, Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli yağış bekleniyor - Son Dakika


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