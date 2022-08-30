Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanağın, sabah saatlerinden itibaren İstanbul , Tekirdağ , Kırklareli , Çanakkale , Balıkesir , Bursa , Bilecik , Yalova , Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne 'nin güneyinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Marmara Bölgesi, Balıkesir, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Marmara Bölgesi'nde yarın için sağanak uyarısı - Son Dakika

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