Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika
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Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

24.08.2022 15:06
Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde yer alan İstanbul, Kırklareli, Edirne, Kocaeli ile Sakarya çevrelerinde yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde yer alan İstanbul, Kırklareli, Edirne, Kocaeli ile Sakarya çevrelerinde yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın beklenen gök gürültülü sağanağın İstanbul, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Yalova ve Tekirdağ'da yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski, kuvvetli rüzgar ve kısa sureli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika
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