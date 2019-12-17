Marmara Bölgesi'nde yoğun sis uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmara Bölgesi'nde yoğun sis uyarısı - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde yoğun sis uyarısı

7 saat önce

Trakya ve Marmara'nın güneyinde yarından itibaren üç gün boyunca yoğun sis görüleceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde yoğun sis uyarısı, System.String[]

Trakya ve Marmara'nın güneyinde yarından itibaren üç gün boyunca yoğun sis görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle çarşamba, perşembe ve cuma günü Trakya ve Marmara'nın güneyinde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere sis görülmesi bekleniyor.

Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:20 Kaynak: AA
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