Marmara Bölgesi'ndeki bazı illerde yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor - Son Dakika
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Marmara Bölgesi'ndeki bazı illerde yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor

19.11.2022 15:42
Marmara Bölgesi'ndeki bazı illerde yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yarın kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yarın kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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Kırklareli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Bölgesi'ndeki bazı illerde yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmara Bölgesi'ndeki bazı illerde yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor - Son Dakika
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