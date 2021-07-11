Üye Girişi
(DRONE) Marmara Bölgesi'ndeki yağışlar, İstanbul barajlarının doluluğunu yüzde 15 artırdı - Son Dakika

(DRONE) Marmara Bölgesi'ndeki yağışlar, İstanbul barajlarının doluluğunu yüzde 15 artırdı

11.07.2021 12:02

Dünyada ve Türkiye'de görülen yer yer kuraklığa rağmen Marmara Bölgesi'nde bu yılın ilk 6 ayında yağışların uzun yıllar ortalamasına göre fazla olması, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluğu geçen yıla oranla yüzde 15 artırdı.

Dünyada ve Türkiye'de görülen yer yer kuraklığa rağmen Marmara Bölgesi'nde bu yılın ilk 6 ayında yağışların uzun yıllar ortalamasına göre fazla olması, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluğu geçen yıla oranla yüzde 15 artırdı.

Dünya genelinde son yılların en büyük sorunları arasında küresel ısınma ilk sıralarda yer alırken, Türkiye de bundan etkilenen ülkeler arasında bulunuyor.

Isınma nedeniyle görülen iklim değişikliklerinin de etkisiyle ülkede son yıllarda sıcaklıkların arttığı ve kuraklık yaşandığı gözleniyor.

Bu yıl, yer yer yaşanan kuraklığa rağmen Marmara Bölgesi'nde yılın ilk 6 ayındaki yağışların uzun yıllar ortalamasının üzerinde geçtiği belirlendi.

İlk 6 aylık döneminin en yüksek yağışı ocakta kaydedildi

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Marmara Bölgesi'nde ocak ayında uzun yıllar yağış ortalaması 76,2 milimetre ölçüldü. Bu yılın ocak ayında ise bölgede 160 milimetre yağış görüldü. Böylece, yağışların geçen yılın ocak ayına göre yüzde 100'den fazla arttığı tespit edildi.

Şubat ayında bölgedeki uzun yıllar şubat ayı ortalaması 68,5 milimetre olarak kayıtlara geçti. Bölgeye, bu şubatta, 71,1 milimetre yağış düşerken, yağışların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttığı hesaplandı.

Marmara'da uzun yıllar mart ayı ortalaması 64 milimetre ölçülürken, bu martta yağışların, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 arttığı görüldü.

Aynı bölgede, nisandaki yağışlar uzun yıllar ortalaması 51,2 milimetre olarak kayıtlara geçti. Bu yılın aynı ayında yağışlar 60,2 milimetreye yükselerek, geçen yılın nisanına göre yüzde 18 arttı.

Bölgede, uzun yıllar mayıs ayı ortalaması 39,6 milimetre olarak ölçülürken, bu yılın aynı ayında 44,5 milimetre yağış düştü. Bölgede, mayıs ayında yağışların uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 12 arttığı tespit edildi.

Aynı bölgede, haziran ayında uzun yıllar yağış ortalaması 35 milimetre olarak kaydedildi. Bu yılın aynı ayında, bölgeye 65 milimetre yağış düştüğü, geçen yıla göre ise yağış artışı yüzde 86 olarak kayıtlara geçti.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 71,94 ölçüldü

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 71,94 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 26,84, Terkos'ta yüzde 77,14, Sazlıdere'de yüzde 39,64, Alibey'de yüzde 47,18, Büyükçekmece'de yüzde 67,39, Ömerli'de yüzde 96,46, Darlık'ta yüzde 77,68, Elmalı'da yüzde 89,62, Pabuçdere'de yüzde 33,17, Kazandere'de yüzde 45,49 olarak kaydedildi.

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı ise 624 milyon 96 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.

Barajlardaki doluluk oranı, 11 Temmuz baz alındığında, 2011'de yüzde 84,63, 2012'de yüzde 77,16, 2013'te yüzde 76,33, 2014'te yüzde 21,68, 2015'de yüzde 83,37, 2016'da yüzde 68,99, 2017'de yüzde 75,03, 2018'de yüzde 77,26, 2019'da yüzde 74,48, 2020'de yüzde 62,34, bu yıl ise yüzde 71,94 seviyeleri görüldü.

Marmara Bölgesi'nde bu yılın ilk 6 ayında yağışların uzun yıllar ortalamasına göre fazla olması, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluğu geçen yıla oranla yüzde 15 artırdı.

Bu yılın yağışları, geçen yıla göre artış gösterse de 2019'a göre yüzde 3, 2018'e yüzde 6, 2017'ye yüzde 4, 2015'e göre yüzde 14 azalma görüldü. Bu senenin yağışları, 2013'e göre yüzde 6, 2012'ye yüzde 7, 2011'e yüzde 15 azalma gösterirken 2016'ya göre yüzde 4, 2014'e göre yüzde 232 arttı.

Diğer yandan, İSKİ verilerine göre barajlar dışında İstanbul'a su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den 2021'in ilk yarısında 380 milyon 6 bin metreküp su alındı.

11 Temmuz baz alındığında Alibey Barajı'nda geçen yıl su miktarı yüzde 24,69 iken, bu yıl yüzde 47,18 olarak kaydedildi.

Büyükçekmece'de su miktarı geçen yıl 37,34, bu yıl yüzde 67,39, Darlık'da ise geçen yıl yüzde 92,63, bu yıl ise yüzde 77,68, Elmalı'da geçen yıl yüzde 62,04, bu yıl yüzde 89,62, Istrancalar'da geçen yıl yüzde 23,05, bu yıl yüzde 26,84 hesaplandı.

Kazandere'de su miktarı geçen yıl yüzde 14,64, bu yıl yüzde 45,49, Ömerli'de geçen yıl yüzde 95,04, bu yıl yüzde 96,46, Pabuçdere geçen yıl yüzde 2,33, bu yıl yüzde 33,17, Sazlıdere'de geçen yıl yüzde 26,98, bu yıl yüzde 39,64, Terkos'da geçen yıl yüzde 73,35, bu yıl yüzde 77,14 olarak kayıtlara geçti.

(DRONE) Marmara Bölgesi'ndeki yağışlar, İstanbul barajlarının doluluğunu yüzde 15 artırdı
(DRONE) Marmara Bölgesi'ndeki yağışlar, İstanbul barajlarının doluluğunu yüzde 15 artırdı
(DRONE) Marmara Bölgesi'ndeki yağışlar, İstanbul barajlarının doluluğunu yüzde 15 artırdı
(DRONE) Marmara Bölgesi'ndeki yağışlar, İstanbul barajlarının doluluğunu yüzde 15 artırdı
(DRONE) Marmara Bölgesi'ndeki yağışlar, İstanbul barajlarının doluluğunu yüzde 15 artırdı
(DRONE) Marmara Bölgesi'ndeki yağışlar, İstanbul barajlarının doluluğunu yüzde 15 artırdı
(DRONE) Marmara Bölgesi'ndeki yağışlar, İstanbul barajlarının doluluğunu yüzde 15 artırdı
(DRONE) Marmara Bölgesi'ndeki yağışlar, İstanbul barajlarının doluluğunu yüzde 15 artırdı
(DRONE) Marmara Bölgesi'ndeki yağışlar, İstanbul barajlarının doluluğunu yüzde 15 artırdı

Marmara Bölgesi, İstanbul, Türkiye, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel (DRONE) Marmara Bölgesi'ndeki yağışlar, İstanbul barajlarının doluluğunu yüzde 15 artırdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Topuk Yaylası'nı ziyaret eden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti 16:12 Topuk Yaylası'nı ziyaret eden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'daki 15:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'daki "Şöhretler Karması" maçında sahaya çıkacak Otogarda bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı! Müzikholde dövülüp taksiciler tarafından bir kenara atılmış 15:06 Otogarda bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı! Müzikholde dövülüp taksiciler tarafından bir kenara atılmış
Boğazdan geçen savaş gemilerinin aşırı hız yapması sonucu oluşan sert dalgalar bir kafeyi sular altında bıraktı 15:03 Boğazdan geçen savaş gemilerinin aşırı hız yapması sonucu oluşan sert dalgalar bir kafeyi sular altında bıraktı Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti 14:45 Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti Aracını gelin arabası gibi süsledi, boşanma davasına gitti 14:14 Aracını gelin arabası gibi süsledi, boşanma davasına gitti
Bayram öncesi oteller yüzde 100 doldu! 6 bin nüfuslu Amasra'ya 200 bin turist bekleniyor 13:34 Bayram öncesi oteller yüzde 100 doldu! 6 bin nüfuslu Amasra'ya 200 bin turist bekleniyor Eski ABD Başkanı Trump'ın da izlediği büyük dövüşte Conor McGregor'un ayağı kırıldı, maçı Dustin Pourier kazandı 11:32 Eski ABD Başkanı Trump'ın da izlediği büyük dövüşte Conor McGregor'un ayağı kırıldı, maçı Dustin Pourier kazandı

Son Dakika Haberleri
16:11 Topuk Yaylası'nı ziyaret eden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti
16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahçeli'den yıl dönümü hediyesi geldi! Anlamlı hediye dikkat çekti
15:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'daki "Şöhretler Karması" maçında sahaya çıkacak
15:28 Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor
15:05 Otogarda bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı! Müzikholde dövülüp taksiciler tarafından bir kenara atılmış
15:04 WhatsApp'a yeni bir özelik geldi! Artık mesajlar bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak
14:46 Nöbet yerinde bulunmayan doktorla başhekim yardımcısının kavgası hastaneyi karıştırdı
14:44 Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti
14:43 Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı
13:58 İki gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi uçurumun dibinde bulundu
Fenerbahçe, Boupendza transferinde sona geldi Fenerbahçe, Boupendza transferinde sona geldi         
16:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahçeli'den yıl dönümü hediyesi geldi! Anlamlı hediye dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahçeli'den yıl dönümü hediyesi geldi! Anlamlı hediye dikkat çekti         
16:10
Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor         
15:28
WhatsApp'a yeni bir özelik geldi! Artık mesajlar bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak WhatsApp'a yeni bir özelik geldi! Artık mesajlar bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak         
15:04
Nöbet yerinde bulunmayan doktorla başhekim yardımcısının kavgası hastaneyi karıştırdı Nöbet yerinde bulunmayan doktorla başhekim yardımcısının kavgası hastaneyi karıştırdı         
14:46
Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı         
14:43
Polisin tabancasından çıkan kurşun aileyi parçaladı: Eşi öldü, kayınvalidesi yaralı Polisin tabancasından çıkan kurşun aileyi parçaladı: Eşi öldü, kayınvalidesi yaralı         
14:08
Kavgayı ayırmaya giden ekonomist, başına aldığı satır darbesiyle hayatını kaybetti Kavgayı ayırmaya giden ekonomist, başına aldığı satır darbesiyle hayatını kaybetti         
13:22
Fransız turistlerin katıldığı mavi yolcuk iyi bitmedi: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar Fransız turistlerin katıldığı mavi yolcuk iyi bitmedi: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar         
10:08
15 yaşındaki Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı 15 yaşındaki Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı         
09:59
Talihsiz adam, vahşi ayının kurbanı olmuş! Cansız bedeni gören kardeşler perişan oldu Talihsiz adam, vahşi ayının kurbanı olmuş! Cansız bedeni gören kardeşler perişan oldu         
09:45
2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı 2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı         
23:30
13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor 13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor         
22:43
Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler         
20:14
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi         
19:16
Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler         
11:54
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2021 16:33:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: (DRONE) Marmara Bölgesi'ndeki yağışlar, İstanbul barajlarının doluluğunu yüzde 15 artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement