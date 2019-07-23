Son Dakika Haberleri: Marmara Bölgesi'ne sağanak uyarısı
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Marmara Bölgesi'ne sağanak uyarısı

10 dakika önce

Marmara Bölgesi'nin kuzeybatısının yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisinde kalması bekleniyor.

Marmara Bölgesi'ne sağanak uyarısı, System.String[]
Marmara Bölgesi'nin kuzeybatısının yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisinde kalması bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın doğu kesimleri ( Saray, Çerkezköy, Muratlı, Çorlu, Marmara Ereğlisi), İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batı kesimlerinde ( Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Marmara Bölgesi, Avrupa Yakası, Büyükçekmece, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:01 Kaynak: AA
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