Marmara Bölgesi'ne sağanak uyarısı
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Marmara Bölgesi'nin kuzeybatısının yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisinde kalması bekleniyor.
Marmara Bölgesi Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:01 Kaynak: AA
'nin kuzeybatısının yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisinde kalması bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul
Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Kırklareli
çevreleri, Tekirdağ
'ın doğu kesimleri ( Saray
, Çerkezköy
, Muratlı
, Çorlu
, Marmara Ereğlisi
), İstanbul'un Avrupa Yakası
'nın batı kesimlerinde ( Silivri
, Çatalca
, Arnavutköy
, Büyükçekmece
) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını
, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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