Marmara Bölgesi'nin batısında yarın kuvvetli yağış bekleniyor - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nin batısında yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.