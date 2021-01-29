Marmara Bölgesi'nin doğusu için fırtına uyarısı - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nin doğusunda yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, rüzgar, yarın sabahtan itibaren kıyı Ege'de güney ve güneybatıdan kuvvetli esmeye başlayacak.

Bu doğrultuda, Marmara Bölgesi'nin doğusunda, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da zamanla fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına öngörülüyor.

Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.