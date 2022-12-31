Marmara Bölgesi'nin hava raporu yayınlandı! İşte kirlilikte İstanbul ve Kocaeli'yi geçen ilimiz - Son Dakika
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Marmara Bölgesi'nin hava raporu yayınlandı! İşte kirlilikte İstanbul ve Kocaeli'yi geçen ilimiz

31.12.2022 16:24
Marmara Bölgesi'nin hava raporu yayınlandı! İşte kirlilikte İstanbul ve Kocaeli'yi geçen ilimiz

Gerçek Zamanlı Hava Kalitesi Endeksi'ne göre Marmara Bölgesi'nin en kirli havasının Bursa olduğu belirlendi. 213 puanla 'Çok sağlıksız' kategorisinde yer alan Bursa'da hava kirliliğinin en yoğun olduğu ilçeler Gürsu, Kestel, Osmangazi, Yıldırım olarak kayıtlara geçti.

Dünyanın Hava Kirliliği: Gerçek Zamanlı Hava Kalitesi Endeksi'ne göre Marmara Bölgesi'nde Bursa 213 puanla 'Çok sağlıksız' kategorisinde ilk sırada yer aldı.

Bursa hava kirliğinde birinci sırada

İSTANBUL "ORTA" SEVİYEDE

İstanbul'un orta kesimleri 151 ile 'Sağlıksız' kıyı kesimleri ise 55-70 arasında 'Orta' seviyesinde haritada yerini aldı. Yalova 158 puanla 'Sağlıksız' Kırklareli 96 puanla 'Orta', Kocaeli 155 ile 'Sağlıksız', Balıkesir 157 ile 'Sağlıksız', Tekirdağ 97 ile 'Orta' Edirne ise 96 puanla 'Orta' kategorilerinde yer aldı.

Bursa hava kirliğinde birinci sırada

BURSA İLÇELERİNDE DURUM

Bursa'nın ilçelerinde ise Gürsu, Kestel, Osmangazi, Yıldırım'da 213 ile 'Çok Sağlıksız' ölçülen hava değerleri, Nilüfer'de 182 ile 'Sağlıksız' olarak değerlendirildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Marmara Bölgesi'nin hava raporu yayınlandı! İşte kirlilikte İstanbul ve Kocaeli'yi geçen ilimiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmara Bölgesi'nin hava raporu yayınlandı! İşte kirlilikte İstanbul ve Kocaeli'yi geçen ilimiz - Son Dakika
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