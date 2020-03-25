Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde hafif sağanak bekleniyor - Son Dakika

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Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde hafif sağanak bekleniyor
7 saat önce
Marmara Bölgesi'nde Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kıyıları ile Tekirdağ çevrelerinde hafif sağanak öngörülüyor.
Marmara Bölgesi'nde Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kıyıları ile Tekirdağ çevrelerinde hafif sağanak öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı tahmin edilen bölgede, çok bulutlu hava hakim olacak.
Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kıyıları ile Tekirdağ çevrelerinde hafif sağanak öngörülüyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, bölgenin batısında zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:48 Kaynak: AA
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