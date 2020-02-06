Marmara Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kar bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmara Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kar bekleniyor - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kar bekleniyor

6 saat önce

Marmara Bölgesi'nin batı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kar bekleniyor, System.String[]

Marmara Bölgesi'nin batı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklar 8 ila 10 derece azalacak.

Çok bulutlu hava beklenen bölge genelinde aralıklı yağış öngörülüyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak olacağı bölgenin batı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde eseceği bölgede çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Marmara Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çığ nedir? Nasıl oluşur? Çığ anında neler yapılmalı? İşte tüm detaylar
Çığ felaketinin yaşandığı Van'da hava durumu! İşte son bilgiler NTV'de düşen uçakla ilgili yanlış görüntü servis edilince izleyiciden özür dilendi Rejim ordusu, Türkiye'ye ait gözlem noktalarının bulunduğu Serakib'i kuşattı

Son Dakika Haberleri
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı
14:50 Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
13:41 Koronavirüs'ten korunmak için ne yapmalı? Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı
10:39 Gizem Karaca'nın babasının antikaları kurtuldu!
10:39 Bade İşçil: Şu an çocuklar gibi utandım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 15:42:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmara Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kar bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]